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JASAT’tan Diyarbakır’da Firariye Yakalama Operasyonu

DİYARBAKIR’DA FIRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Diyarbakır’da JASAT ekipleri, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır – Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezası kesinleşen R.B.’nin yakalandığı belirtildi.

TUTUKLANMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, yakalanan şahsın, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Yapılan bu operasyon, nitelikli suçlar kapsamındaki şahısların yakalanması için gerçekleştirilen planlı çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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