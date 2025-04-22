Jasenovac’ta Anma Töreni Düzenlendi

ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Hırvatistan’ın güneyinde bulunan Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşamını yitiren binlerce Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 80’inci yılı dolayısıyla düzenlenen bir törenle anıldı. Nazi yanlısı Hırvat rejiminin ülkenin en büyük toplama kampı olan Jasenovac’ta öldürdüğü 83 binden fazla kişinin anıldığı merkezi etkinliğe, Başbakan Andrej Plenkovic ile bakanların yanı sıra çok sayıda kişi katılım gösterdi.

PLENKOVIC’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Anma etkinliğinde Plenkovic, Jasenovac’daki anıta çiçek bıraktı ve düzenlenen kültürel programa iştirak etti. Burada yaptığı konuşmada, anma kültürünün korunmasının büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Plenkovic, anma programını düzenleyen kuruma destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, gençlerin anma törenlerinde daha fazla yer almasını istediklerini dile getirerek, “Gençler, eğitim yoluyla tarihi gerçeğin tamamını öğrensinler ki böyle suçlar asla unutulmasın ve bir daha yaşanmasın.” şeklinde bir ifade kullandı.

KAMPIN TARİHİ VE KURBANI SAYISI

Jasenovac’daki Hırvatistan’ın en büyük toplama kampı, 1941 yılında Nazi müttefiki rejimi tarafından faaliyete geçirilmiş ve 1945’te kapatılmıştır. Bu kamp süresince, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman yaşamını yitirmiştir.