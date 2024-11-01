Jasikevicius: ‘Takım Ruhu Vardı’ Açıklaması

MAÇ SONRASI BASIN TOPLANTISI

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın sonrasında yapılan basın toplantısında düşüncelerini paylaştı. Elde edilen galibiyet nedeniyle oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, “Sahada iyi bir takım ruhu vardı. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda ise hücumda daha iyiydik. Çift maç haftasında 2’de 2 yapmamız çok önemliydi. Oyuncular birlikte ve beraber olmaları gerektiğinin farkındaydılar. Bu birliktelikten dolayı mutluyum.” ifadelerini kullandı.

OBRADOVİC’İN DEĞERLENDİRMESİ

Zeljko Obradovic, oynanan maçla ilgili olarak, “Fenerbahçe, çok iyi bir oyun çıkardı.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.