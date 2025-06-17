Javier Bardem Eleştirileri Nedeniyle Yayından Alındı

OSCAR ÖDÜLLÜ AKTÖR BARDEM’İN KONUŞMASI KESİLDİ

Javier Bardem, katıldığı The View adlı ABD televizyon programında Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekmek isterken, İsrail’e yönelik eleştirileri yüzünden konuşması aniden kesildi. 56 yaşındaki aktör, programda yaptığı konuşmada, “İsrail’in Filistin’de sivilleri hedef aldığı” yönünde eleştirilerde bulundu.

ROZETLERLE DESTEK VEREN SUNUCULARA SESLENİŞİ

Bardem, Gazze’de tutulan İsrailli rehinelere destek vermek amacıyla sarı rozet takan sunucular Alyssa Farah Griffin ve Sara Haines’e hitaben, “Rozetlerinizi görüyorum, elbette rehineler geri dönmeli. Ama Gazze’de yaşananlar artık dayanılmaz bir noktada. Her gün milyonlarca insanla birlikte ben de o korkunç görüntüleri çocukların öldürülmesi, açlıktan ölmeleri izleyerek acı çekiyorum.” şeklinde konuştu.

ASKERİ OPERASYONLAR SOYKIRIM OLARAK TANIMLANDI

Bardem, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü askeri operasyonları “soykırım” olarak nitelendirdi. Bu görüşünün, uluslararası hukukçular, insan hakları savunucuları ve Holokost’tan kurtulan bazı kişilerle örtüştüğünü ifade etti. Bardem, “İsrail’in cezasızlıkla bu eylemleri sürdürebilmesi, ABD’nin silah ve ekonomik desteğiyle bu politikaları desteklemesi ve Avrupa’nın sessizliği, çok tehlikeli bir ortam yaratıyor. Eğer bu gidişata karşı ses çıkarmazsak, felaket büyüyecek” dedi.