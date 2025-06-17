Javier Bardem, Gazze’yi eleştirdi

JAVIER BARDEM’İN İFADELERİ VE YAYINDAN ALINMASI

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, The View adlı ABD televizyon programına katıldı. Burada Gazze’de meydana gelen olaylara dikkat çekmek istedi. Ancak, İsrail’e yönelik eleştirileri nedeniyle konuşması aniden kesildi ve yayından alındı. 56 yaşındaki Bardem, programda yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’de sivilleri hedef aldığını vurguladı.

KONUŞMASINDAKİ ACILAR VE İNSANLIK DRAMASI

Bardem, her gün Gazze’de tutsak olan İsrailli rehinelere destek amacıyla sarı rozet takan sunucular Alyssa Farah Griffin ve Sara Haines’e hitap etti ve “Rozetlerinizi görüyorum, elbette rehineler geri dönmeli. Ama Gazze’de yaşananlar artık dayanılmaz bir noktada. Her gün milyonlarca insanla birlikte ben de o korkunç görüntüleri çocukların öldürülmesi, açlıktan ölmeleri izleyerek acı çekiyorum.” diye konuştu.

Javier Bardem, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Bu fikrinin, uluslararası hukukçular, insan hakları aktivistleri ve Holokost’tan kurtulan bazı şahısların açıklamalarıyla paralel olduğunu ifade etti. Bardem, “İsrail’in cezasızlıkla bu eylemleri sürdürebilmesi, ABD’nin silah ve ekonomik desteğiyle bu politikaları desteklemesi ve Avrupa’nın sessizliği, çok tehlikeli bir ortam yaratıyor. Eğer bu gidişata karşı ses çıkarmazsak, felaket büyüyecek” dedi.