JAVIER GALLARDO’NUN RUTİNİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Javier Gallardo, güne klasik müzik programı izleyerek başlamayı tercih ediyor. Bu, günlük alışkanlıklarının bir parçası haline geldi. Kamyon şoförü olarak işe başlamadan önce ruh halini ayarlamada ona yardımcı oluyor. Ancak Haziran ayının bir pazartesi günü televizyonunu açtığında karşısına müzik yerine bir savaş alanı görüntüsü çıktı. “Ne oluyor?” diye düşündü ve “bağlantı kuramayarak” 20 dakika sonra kanalı kapattı. TV’nin köşesindeki yeşil logoda “RT” yazıyordu. İnternette yaptığında bunun bir Rus kanalı olduğunu öğrendi. Şili’de yaşayan Javier, ülkesindeki özel bir televizyon kanalı olan Telecanal’ın, devlet destekli Rus haber kanalı RT’ye yayın hakkı verdiğini duydu. Bu durum üzerine ülkenin yayıncılıktan sorumlu kuruluşu, Telecanal hakkında yayın yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım sürecini başlattı ve kanaldan cevap bekliyor. Telecanal ise bu konuyla ilgili herhangi bir yanıt vermedi. İzleyiciler kafası karışmış bireyler olarak kaldı. Javier bu durumu, “Canım sıkıldı” diyerek ifade ediyor. “Önceden hiçbir duyuru yapılmadı ve nedenini anlayamadım.”

RUS KANALI RT’NİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ

Son üç yılda, devlet destekli Rus haber kanalı RT ile haber ajansı Sputnik, uluslararası alanlarda büyümesini sürdürüyor. Şu anda Afrika, Balkanlar, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’da faaliyet gösteriyorlar. Bu gelişme, Batılı ülkelerde yasaklanmalarıyla coincide ediyor. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği, RT’ye büyük kısıtlamalar getirdi. Büyük teknoloji şirketleri de benzer önlemler geliştirdi. Bu sürecin zirveye ulaştığı dönem 2024’tir. ABD yetkilileri, RT yöneticilerini – genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan da dahil – yaptırım listesine aldı. Bunun gerekçesi, ülke kurumlarına olan “kamu güvenini” zedelemeye yönelik hamleler oluşturdu. Aynı zamanda, Kremlin’in başkanlık seçimlerine müdahaleye yönelik geniş kapsamlı bir kampanya yürüttüğü suçlamaları söz konusu oldu. RT ise bu iddiaları şiddetle reddetti.

MİDYATININ İÇİNDE RUSYA’YA YER AÇMA STRATEJİLERİ

Bu durum, RT’nin etkisinin birçok bölgede arttığını gösteriyor. 2023 itibarıyla RT, Cezayir’de bir büro açtı, Sırpça yayına başladı ve Afrika, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Çin’deki gazeteciler için ücretsiz eğitim programları düzenlemeye başladı. Ayrıca Hindistan’da yeni bir ofis açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Sputnik ise Şubat ayında Etiyopya’da bir haber merkezi kurma adımları atmıştı. Tüm bu gelişmeler, Batı medya organlarının zayıflamasıyla paralellik gösteriyor. Bütçe kesintileri ve politik öncelik değişiklikleri nedeniyle birçok yayın organı küçülmeye gitti.

RUS PROPAGANDASININ STRATEJİK YAYILIMI

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Kathryn Stoner’a göre, “Rusya su gibidir: Betonda nerede çatlak varsa oraya sızar.” Ancak asıl soru, Rusya’nın nihai hedefinin ne olduğudur. Manchester Üniversitesi’nden Prof. Stephen Hutchings, “[Batı dışındaki ülkeler] entelektüel, kültürel ve ideolojik açıdan oldukça verimli bir alan; çünkü hâlâ Amerikan karşıtı, Batı karşıtı ve emperyalizm karşıtı duygular mevcut.” diyor. Hutchings, Rus propagandasının zekice yayıldığını, içeriklerin her bölgedeki izleyiciye özel şekilde ayarlandığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, farklı yerlerde farklı ideolojik duruşlar geliştirmeyi gerektirse bile işliyor.

Hutchings, Batı’da RT’nin “Rusya’nın devlet aktörü ve dezenformasyon yayıcısı” olarak algılandığını, ancak dünyanın başka yerlerinde bağımsız bir yayıncı olarak kabul edilebileceğini belirtiyor. Bu durum, izleyicileri yayınlara daha açık hale getiriyor. Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Rhys Crilley, “Hepsi çılgın komplo teorisyenleri değil” diyor. Onun görüşüne göre, RT’nin dünya olaylarına yaklaşımı geniş kitlelere hitap ederek, “küresel adaletsizliklerden endişe duyan ya da Batı’nın bu olayların faili olduğuna inanan insanlara” ulaşabiliyor.

LOJİK MANİPÜLASYON VE GERÇEKLİK ALGISI

RT’nin uluslararası internet sitesi, sıradan bir haber kaynağına benzeyen bir görünüm sergiliyor ve bazı konuları doğru şekilde aktarıyor. Açık Üniversite’den Dr. Precious Chatterje-Doody, “[Bu] dikkatli bir manipülasyon” olarak nitelendiriyor. Doody, RT üzerinden yapılan incelemelerde, seçilen konuların belirli anlatılara hizmet ettiğini ortaya koyduklarını belirtiyor. Örneğin, Avrupa’da sosyal huzursuzluk yaşandığında, RT bu durumu ön plana çıkarıyor; Rusya içinde ise askeri tatbikatlar gibi konulara odaklanıyor.

RT’nin, 2014’te Kırım’ın ilhakını barışçıl bir “yeniden birleşme” olarak sunduğu bir örnek de dikkat çekiyor. 2022’deki işgal sonrası ise Ukrayna’daki Rus savaş suçlarına dair delilleri sistematik olarak reddetti. Ayrıca, RT, 2014 Temmuz’unda Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili Ukrayna’nın sorumlu olduğu yönündeki iddiaları yayımladı. Ancak BM’nin havacılık kuruluşu, Rusya’yı sorumlu tuttu ve bağımsız soruşturmalar, uçağın düşürülmesinde Rusya’dan gelen bir füze sisteminin kullanıldığını ortaya çıkardı.

IZLEYİCİ REAKSİYONLARI: GERÇEKLER VE YALANLAR

Araştırmalar, 2018’den 2022’ye kadar RT’yi takip eden izleyicilerin önemli bir bölümünün RT’nin taraflı olduğunu düşündüğünü, ancak doğruyu yanlıştan ayıracak yetenekten yoksun olduklarını belirtiyor. Dr. Chatterje-Doody, izleyicilerin RT’nin nasıl taraflı olduğunu ve yalanların tam olarak nereden geldiğini tam anlamadıklarını ifade ediyor. Prof. Hutchings, Rus devlet medyasının Afrika’daki en büyük etkinliğinin yeni stratejilerle gerçekleştirildiğini aktarıyor. Şubat ayında Rus yetkililerin, Sputnik’in yeni haber merkezini açmak için Etiyopya’ya gitmesi, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

AFRİKA’DAKİ RUS ETKİSİ VE STRATEJİLERİ

RT, Etiyopya’nın resmi dillerinden Amharca’da yayın yapmaya başlayarak Afrika’nın bazı bölgelerinde etkinliğini artırmayı planlıyor. Aynı zamanda, Londra, Paris, Berlin ve ABD’deki projelerden fonlarını kesip Afrika’ya yönelmiş durumda. Geçen yıl Rus devlet medyası, RT’nin Afrika’da yedi bürosu olduğu bilgisini verdi fakat bu bağımsız olarak doğrulanamıyor. Birçok Afrikalı, Rusya’ya olumlu bakıyor; bunun sebepleri arasında sömürgecilik karşıtı duygular ve Soğuk Savaş döneminde Sovyetler’in bağımsızlık hareketlerine verdiği destek yer alıyor.

Dr. Crilley’ye göre, Rusya bu yeni odaklanmayla Batı’nın etkisini azaltmayı, kendi eylemlerine destek bulmayı ve ekonomik ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor. RT, ayrıca Afrikalı gazetecilere yönelik internet üzerinden ilk kursunu sunarken, BBC Küresel Dezenformasyon Birimi de programa dahil oldu. RT Genel Müdürü Alexey Nikolov öğrencilere, “Biz dezenformasyonu doğrulamada en iyilerden biriyiz ve hiç yanlış bilgi yayarken yakalanmadık.” dedi. Bunun yanında kurslar, birçok önemli olayda sunduğu önermeleri ve karşıt görüşleri içermekteydi.

RUSYADAKİ YANLIŞ İDDİALAR VE HAFTALIK ETKİLER

