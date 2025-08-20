Jayson Tatum, Göztepe Paylaşımını Yaptı

NBA’DE BOSTON CELTICS FORMA GİYEN JAYSON TATUM’UN PAYLAŞIMI

NBA’de Boston Celtics kadrosunda yer alan ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya platformunda Göztepe’nin paylaştığı bir gönderiyi takipçileriyle paylaştı. Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, bu sezon kadrosuna kattığı Jordan Barnes’ı antrenman yaparken göstermeyi tercih etti. Tatum, 7,3 milyon takipçili sosyal medya hesabında bu antrenman görüntüsünü paylaştı.

JORDAN BARNES İLE GEÇMİŞTEN BAĞLANTI

Barnes’ın, Tatum ile birlikte lise döneminden arkadaş oldukları öğrenildi. Temmuz ayında Göztepe ile sözleşme imzalayan 27 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon da Türkiye’de basketbol oynamıştı.