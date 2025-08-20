Jayson Tatum, Göztepe’yi paylaştı

JAYSON TATUM’DAN GÖZTEPE’YE DESTEK

NBA’de Boston Celtics forması giyen ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya platformunda Göztepe’nin paylaşımını takipçileriyle buluşturdu. Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, bu sezon kadrosuna kattığı Jordan Barnes’ı antrenman yaptığı sırada öne çıkardı. Tatum, 7.3 milyon takipçili hesabında bu antrenman görüntülerini yayımladı.

BAŞARILI BİR GEÇMİŞİ VAR

Jordan Barnes’ın Jayson Tatum ile lise dönemlerinden arkadaş olduğu öğrenildi. Göztepe’ye Temmuz ayında imza atan 27 yaşındaki oyuncu Barnes, geçtiğimiz sezon da Türkiye’de forma giymişti. Bu bağlamda, iki oyuncu arasındaki dostluk dikkat çekiyor.