JCR Eurasia, ÜNLÜ & Co’nun Kredi Notunu AA+ Teyit Etti

KREDİ DERECELENDİRME NOTU TAHYİT EDİLDİ

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, ÜNLÜ & Co’nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu “AA+” olarak teyit etti. ÜNLÜ & Co’dan gelen bilgilere göre, JCR Eurasia, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi sektöründe faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu “AA+” seviyesinde korurken, görünümünü de “stabil” olarak belirledi.

ULUSLARARASI NOTLAR VE GÖRÜNÜM

JCR Eurasia, ÜNLÜ & Co’nun uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para notlarını ise “BB” seviyesinde teyit etti. Bu notlar için görünüm de “stabil” olarak rapor edildi. JCR Eurasia’nın bu kararı, ÜNLÜ & Co’nun güçlü finansal performansı, istikrarlı gelir akışları ve sağlam alacak portföyü gibi unsurların yanı sıra, öz sermaye durumu ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyum gibi faktörler üzerine şekillendi.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE GELECEĞE BAKIŞ

Açıklamalarda yer alan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, JCR Eurasia tarafından kendilerine verilen kredi notlarının “AA+” düzeyinde kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ünlü, bu notların iş modellerinin dayanıklılığını ve geleceğe dair kararlılıklarını gösterdiğini ve uluslararası alandaki güvenilirliklerini bir kez daha doğruladığını vurguladı. Gelecek dönem için yenilikçi çözümler ve güçlü uzmanlık ile sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.