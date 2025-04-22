JD Vance, ABD ve Hindistan İşbirliği

BAŞKAN YARDIMCUSU JD VANCE’IN HİNDİSTAN ZİYARETİ

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Başkan Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ortak çalışmasının 21. yüzyılı insanlık tarihinin en başarılı dönemi haline getireceğini vurguladı. The Hindu’da yer alan habere göre, Hindistan’a dört günlük bir ziyaret gerçekleştiren JD Vance, Başbakan Modi ile iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine bir toplantı yaptı. Vance, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Modi’nin ortak çabası 21. yüzyılı, insanlık tarihinin en iyi yüzyılı yapacak.” ifadesine yer verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET İLİŞKİLERİ

Vance, ABD’nin Hindistan pazarına daha fazla erişim istediğini belirterek bu durumun her iki taraf için de kazanç sağlayacağını ifade etti. Modi’nin Hindistan’ın geleceği için derinlemesine çalışan ciddi bir lider olduğunu dile getiren Vance, savunma sektörünün ABD için önemli olduğunu fakat barış istediklerini vurguladı. Yapay zeka ve teknoloji alanında işbirliği yapılabileceğini de aktardı. Vance, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği için Hindistan’ın ABD’den daha fazla mühimmat alması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, “Enerji bağları da önemli. ABD geniş doğal kaynaklara sahip. Hindistan bu avantajları düşük maliyetlerle elde edebilir.” değerlendirmesini yaptı.

İKİLİ TİCARET ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Vance, Trump yönetimi döneminde başlatılan gümrük tarifleri kapsamında yapılan görüşmelerde, Hint tarafıyla ticari ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandıklarına dikkat çekti. “Hindistan ile İkili Ticaret Anlaşması” yapmak için yoğun çalıştıklarını belirten Vance, “Hindistan ve Amerikan hükümetleri bir ticaret anlaşması yapmak için şartları kesinleştirdik.” ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN, ABD İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Ticaret, teknoloji, savunma, enerji ve insanlar arası değişimler de dahil olmak üzere karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine bağlıyız.” dedi. Modi, Trump’ı bu yıl Hindistan’da ağırlamayı dört gözle beklediğini de ifade etti. Başbakan Modi’nin ofisinden gelen açıklamada, Vance ve Modi’nin ticaretin yanı sıra savunma, stratejik teknolojiler ve enerji alanındaki işbirliğini ele aldığı kaydedildi.