Jd Vance, Gerilimi “İlgilendirmiyor” Dedi

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin kendi ülkesini “ilgilendirmediğini” ifade ederek duruma müdahil olmayacaklarını belirtti. Vance, Fox News’ta katıldığı programda, Hindistan-Pakistan gerilimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gerilimin en kısa sürede azalmasını beklediklerini vurgulayan Vance, bu ülkeleri “kontrol etme” yetkileri olmadığını dile getirdi. Ayrıca, bu gerilimin “ABD’yi ilgilendirmediğini” ve bu konuya karışmayı düşünmediklerini belirtti.

GERİLİMİN TAKİBİ VE ENDİŞELER

Vance, ABD’nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunarak, bu çatışma ortamından endişe duyduklarını ifade etti. Konunun diplomatik yollarla takip edileceğini kaydeden Vance, iki ülke arasındaki gerilimin “daha geniş bir bölgesel savaşa veya nükleer bir çatışmaya dönüşmemesini” umduğunu vurguladı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına karşılık olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu açıklarken, Pakistan yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 57 kişinin yaralandığını aktardı.

PAKİSTAN ORDUSU’NUN AÇIKLAMALARI

Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Ancak, Yeni Delhi yönetimi bu iddiaları teyit etmedi. Ek olarak, Pakistan ordusu, 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.