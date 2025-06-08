JD Vance: Musk ‘Trump’ı İzleyerek’ Hata Yaptı

ABD BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN ELON MUSK’A YORUM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından Elon Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmalar hakkında görüş bildirdi. Vance, Amerikalı komedyen Theo Von’a verdiği röportajda Musk’ı eleştirip, iki isim arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiği vakti geldiğini belirtti. Vance, Musk’ın Beyaz Saray’daki görevinden ayrıldıktan sonra Trump’ın peşine düşmesinin “büyük bir hata” olduğunu savundu.

VANCE’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Musk’ın sosyal medya paylaşımlarını o anki duygusal haliyle ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok fazla büyütülmemesi gerektiğini ifade etti. “Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi” diyen Vance, bu tür durumların herkesin başına gelebileceğine dikkat çekti. Vance, kendisinin de son 24 saat içinde Musk’tan daha zor bir durumda sinirlerine hakim olamadığını belirtti.

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Musk’ın, Trump’ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato’ya gönderilen “Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı”na yönelik eleştirileri, tartışmanın merkezine yerleşti. Bu eleştirilerin yanı sıra Trump ve Musk arasındaki karşılıklı suçlamalar da dikkat çekici hale geldi.