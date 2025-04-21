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JD Vance, Papa’yı gördüm, mutluydum

PAPA İLE GÖRÜŞEN SON DEVLET YETKİSİ OLDU

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, “Dün Papa’yı gördüğüm için mutluydum” sözleriyle Papa’nın ölümünün ardından duygularını dile getirdi. Vance, kendisinin Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi olduğunu belirtti.

Vance, Papa’nın ölüm haberini duyduğu anı paylaşarak, “Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa’yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da” şeklindeki açıklamasıyla, bu olayın kendisi için taşıdığı önemi vurguladı.

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