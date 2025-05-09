JD Vance, Savaşta Yer Almıyoruz

ABD BAŞKAN YARDIMCISI’NIN AÇIKLAMALARI

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, “Temelde bizi ilgilendirmeyen bir savaşa dahil olmayacağız” açıklaması yaptı. Vance, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim hakkında yerel medyaya değerlendirmelerde bulundu. Washington’un bu çatışmaya doğrudan müdahale etmeyeceğini ifade eden Vance, “Nükleer güçlerin büyük bir çatışmaya sürüklenmesi bizi endişelendiriyor” dedi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA VURGUSU

Vance, ABD yönetiminin önceliğinin gerilimin hızlı bir şekilde yatıştırılması olduğunu belirtti. Çatışmanın bölgesel niteliğine dikkat çeken Vance, yaşananların “temelde ABD’yi ilgilendirmediğini” dile getirdi.