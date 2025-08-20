Jean Pormanove, Yayında Hayatını Kaybetti

HÜCRE YAYININDA TRAGİK OLAY

“Jean Pormanove” adıyla bilinen Raphaël Graven, Kick platformunda 10 gün süren canlı yayın sırasında Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesindeki bir evde uyurken hayatını kaybetti. Arkadaşı ilk olarak uzaktan bir pet şişe attı, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle yüzleşti. Bu olayın ardından yayın aniden kesildi.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN SORUŞTURMA

Nice savcılığı, Graven’ın ölüm nedenini tespit etmek üzere bir soruşturma başlattı ve otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer, mevcut durumda şüpheli bir durum ile karşılaşmadıklarını belirtiyor. Graven’ın daha önceki yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntüler de gündeme geldi. Le Parisien’in aktardığına göre, farklı yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada yayımlandı.

BAKAN’DAN ŞİDDET UYARISI

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları “tam bir dehşet” olarak değerlendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme sorumluluğuna vurgu yaparak, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” ifadelerini kullandı.