Jeff Bezos’un Düğünü Venedik’te Olacak

JEFF BEZOS VE LAUREN SÁNCHEZ’İN DÜĞÜN HAZIRLIKLARI

Jeff Bezos ile Lauren Sánchez’in, İtalya’nın Venedik kentinde gerçekleştireceği ultra lüks düğünün detayları netleşti. İki yıl süren nişanlılık döneminin ardından evlenecek olan çift, 200’den az davetlinin katılacağı ve 5 gün sürecek ihtişamlı bir organizasyon planlıyor. Bezos ve Sánchez’in düğünü sadece aşk değil, aynı zamanda büyük servet ve gösterişin de konuşulacağı bir etkinlik olabiliyor. Çift, önümüzdeki hafta Venedik’te dünyaevine girecek. Düğün için yaz ortasına denk gelen bir haftalık kutlama programı hazırlandı.

DÜĞÜN DAVETLİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Davetli listesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırmış durumda. Törende, 200’den az konuğun yer alması bekleniyor; Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom ve Trump ailesinden bazı isimlerin davetli olabileceği söyleniyor. Şimdiye kadar gizli tutulan düğünle ilgili bilgiler, yeni bilgilerle açığa çıkıyor. İtalya’daki bir kaynağa göre, 500 milyon dolarlık süper yat Koru, San Giorgio Maggiore Bazilikası’nın bulunduğu San Giorgio Maggiore Adası açıklarında demirleyecek. 16. yüzyıldan kalma Benediktin kilisesine ev sahipliği yapan ada, düğün süresince yüksek güvenlik önlemleri altında tutulacak. Venedik Belediye Başkanı, adanın 24-29 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldığını ve nikâhın teknede kıyılacağı yönünde inancını belirtti.

DÜĞÜN MALİYETİ VE ETKİNLİK ALANLARI

Venedik’in tarihi etkinlik alanlarından biri olan Scuola Grande della Misericordia, 26-28 Haziran tarihlerinde tamamen rezerve edildi. Bu mekânın düğünle ilişkisi kesin değil, ancak kaynaklar, çiftin misafirlerini özel ihale servisleriyle adadan süper yata taşıdığını ifade ediyor. Bu durum, törenin mekân dağılımı açısından teknede ve karada yapılacak bir organizasyon olabileceğini gösteriyor. Etkinliğin toplam maliyetinin 15 ila 20 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Bu bütçenin ulaşım, konaklama, yemekler, gelinlik ve organizasyon detayları gibi unsurlardan etkilendiği düşünülüyor.

YEREL HALKTAN PROTESTO

Brezilyalı kâhin Athos Salomé, çifte ilişkinin romantik olmadığını öne sürerek, evliliğin 2028-2029 yılları arasında sona ereceğini iddia etti. “Bu evlilik; imaj, güç ve mirasla ilgili bir anlaşma,” diyen Salomé, ayrılığın skandalsız ve planlı olacağına dikkat çekti. Venedik’teki lüks düğün, kentte tartışmalara yol açtı. Yerel halk, etkinliği aşırı turizmin ve zengin sömürüsünün bir sembolü olarak değerlendirerek sokaklara çıktı. Venedik’in sembolik noktalarından biri olan Rialto Köprüsü’ne, aktivist Marta Sottoriva öncülüğünde “No Space for Bezos” (Bezos’a Yer Yok) yazılı bir pankart asıldı. Protestocular, bu düğünün şehrin sadece lüks işletmelerine yarar sağladığını, geniş halk kesiminin dışlandığını savunuyor.