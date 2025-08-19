Jeju’da Kripto Varlıklar Donduruluyor

JEJU’DA KRİPTO VARLIK KONTROLÜ YAPILIYOR

Güney Kore’nin turizm merkezi Jeju’da, belediyenin vergi dairesi, yükümlülüklerini yerine getirmediği düşünülen şahısların kripto varlıklarını dondurmak ve haczetmek amacıyla bir süreci başlattı. Bu operasyon, toplamda 19,7 milyar won (yaklaşık 14,2 milyon dolar) borcu bulunan 2 bin 962 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Bu kişilerin 49’unun, borsalarda toplamda yaklaşık 166 bin dolarlık kripto varlığı bulunduğu tespit edildi.

VERGİ DAİRESİ YENİ YOLLAR ARAŞTIRIYOR

Jeju Belediyesi Vergi Dairesi, yerel borsalardan (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit) elde edilen kullanıcı verilerini inceleyerek vergi borcu olanlar arasında kripto varlığı bulunanları belirledi. Vergi dairesi, borsalara “üçüncü kişi borçlu” bilgisi gönderdi, bu durum, borçlunun borsalardaki varlıklarının kamu alacağına mahsup edilebileceği anlamına geliyor. Daire Başkanı Hwang Tae-hoon, sanal varlıklar gibi “yeni varlık sınıfları” üzerinden gizli vergi kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla denetimleri güçlendireceklerini ve yapay zekâ destekli bilgi analizini kullanarak “yüksek tutarlı” mükellefleri tahsilata tabi tutacaklarını belirtti.

KAMU ALACAĞI İÇİN KRİPTO VARLIKLAR HACİZ EDİLECEK

Bu yaklaşım, vergi gelirlerinin artırılmasına ve dürüst vergi ödeme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik bir hedef taşıyor. 2021 yılında Güney Kore’de kabul edilen düzenleme, vergi dairelerine kripto varlıkları doğrudan haczetme ve bunları kamu alacağına mahsup etme yetkisi veriyor. Son yıllarda yerel yönetimler de benzer adımlar attı. Örneğin, Paju şehri, borcunu ödemeyenlerin kripto varlıklarını satmayı 2024 Kasımında planladığını duyurmuştu. Ayrıca, merkezi idare ve belediyelerin kripto kaynaklı vergi tahsilatında gözle görülür bir artış söz konusu. 2021-2022 döneminde, ülke genelinde yaklaşık 180 milyon dolar tutarında kriptonun, vergi borçları nedeniyle kamuya geçirildiği ifade ediliyor.