Jennifer Aniston ve Pedro Pascal Baş Başa Görüntülendi

ÜNLÜ İKİLİ YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncular Jennifer Aniston ve Pedro Pascal, geçtiğimiz Cumartesi günü Los Angeles’ın popüler mekanlarından Sunset Tower Otel’deki Tower Bar’da baş başa yemek yerken görüntülendi. Yaklaşık üç saat boyunca süren yemeğin ardından birlikte ayrılmaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 56 yaşındaki “Friends” dizisinin yıldızı Aniston, koyu renk kot pantolon, beyaz tişört ve siyah yelek kombinini topuklu ayakkabılarla tamamladı. 49 yaşındaki “Gladyatör 2” filminin yakışıklı oyuncusu Pascal ise mavi kot pantolon ve siyah ceket giymiş olarak görüntülendi. İki ünlü, mekanın önünde bir süre sohbet ederken oldukça samimi bir görüntü çizdi.

SOSYAL MEDYA HEYECANI

Hayranlar, bu ünlü ikilinin olası bir ilişkisi hakkında heyecanlarını sosyal medyada paylaştı. Bir kullanıcı, “Jennifer Aniston ve Pedro Pascal… Bu ikilinin potansiyelini çok net görüyorum” şeklinde yorum yaparken, başka bir hayran “Eğer kozmik bir mucize sonucu Pedro ve Jennifer romantik olarak bir araya gelirlerse, kalbim çok mutlu olur” dedi.

Bu buluşma, aynı zamanda Pascal’ın Aniston’ın başrolünde yer aldığı popüler dizi “The Morning Show”a katılacağına dair söylentileri de güçlendirdi. Geçtiğimiz ay Critics Choice Ödülleri’nde Aniston ve dizideki rol arkadaşı Reese Witherspoon, Pascal’ı diziye davet etmişti. Bu sohbet sırasında Aniston, Pascal’a dizideki rolünün “herkesle romantik” olabileceğini şaka yollu belirtti. Apple TV+’da yayınlanan ve bir sabah haber programının perde arkasını anlatan “The Morning Show”un dördüncü sezon çekimlerinin Aralık 2024’te tamamlanması planlanıyor.

ANISTON’IN GEÇMİŞİ VE YENİ GELİŞMELER

Bu gelişme, Aniston’ın eski eşi Justin Theroux’nun 30 yaşındaki kız arkadaşı Nicole ile yakın zamanda gizli bir törenle evlendiği haberlerinin ardından meydana geldi. Aniston ve Theroux, 2018 yılında boşanmıştı.