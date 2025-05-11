Jennifer Lopez, Antalya’da iki konser

JENNIFER LOPEZ TÜRKİYE’DE İKİ BÜYÜK KONSER VERECEK

Sanatçı Jennifer Lopez, Türkiye’deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşuyor. Ünlü isim, turnesinin Türkiye etabında ilk olarak 23 Temmuz 2025’te Antalya’daki bir otelde sahne alacak. Konser takviminde daha sonra İstanbul’daki Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

KONSER BİLETLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI

Güzel sanatçının Antalya’da vereceği konserin bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Biletler 20 bin TL’den satışa sunulduktan sadece 24 saat sonra, artan talep nedeniyle yüzde 37,5 oranında zam yapılarak 27 bin 500 TL seviyesine çıktı. Jennifer Lopez’in Türkiye turnesinin ikinci ayağı olan İstanbul konseri ise 7 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu konserin biletleri henüz satışa sunulmadı.

Jennifer Lopez’in Antalya’daki kalacağı villanın sıcaklığı tam olarak 14 derece olarak belirlendi ve villa tamamen beyaz renkte inşa edilecek. Villanın içinde, greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yer alacak. Yatak odasında ise beyaz gül ve zambak bulunacak. Ünlü sanatçının özellikle çikolata kurabiye, cips ve meyve ile yemeklerinin özel olarak hazırlanacağı villada, ayrıca bir spor salonu da bulunacak.