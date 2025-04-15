Jennifer Lopez, Türkiye’de Konser Verecek

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

Dünyanın dört bir yanında tanınan Jennifer Lopez, Türk hayranlarıyla buluşma yolunda heyecan verici bir konser serisi düzenliyor. “Jenny from the Block” parçasıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Lopez, bu yaz Antalya ve İstanbul’da sahne alacak. Ünlü sanatçının konser maratonu, 1 Temmuz’da muhteşem bir atmosfer eşliğinde Antalya’dan başlayacak. Denize olan yakınlığıyla dikkat çeken konser mekanında, katılımcıları unutulmaz bir gece bekliyor.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ancak hayranları, bu özel etkinliği yaşamak için ödenecek bilet fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor. Antalya için gerçekleştirilecek konserin ayakta dinleme bilet fiyatları 25.802 TL ile 71.951 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Lopez’in Antalya’daki konserinin hemen ardından, 4 Temmuz’da İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları ise 10.859 TL ile 93.953 TL aralığında. Bunun yanı sıra, VIP bilet seçenekleri ve özel localar da etkinlikte yer almakta.

VIP BİLETLERİN FİYATLARI

Jennifer Lopez konserlerinde VIP bölüme ait biletlerin fiyatları ise 98.267 TL ile 666.000 TL arasında ulaşılabiliyor. Lopez’in Türkiye’deki konserleri, müzikseverlerle buluşmak üzere 2025 yazında gerçekleştirilecek. İşte Lopez’in Türkiye ve Avrupa’daki turne programı:

1 Temmuz 2025: Antalya (Lüks Otel Sahnesi)

4 Temmuz 2025: İstanbul (Yenikapı Festivalpark)

20 Temmuz 2025: Budapeşte

25 Temmuz 2025: Varşova