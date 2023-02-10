Jennifer lopez’den yardım çağrısı

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer lopez, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası Türkiye için yardım çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Ünlü isim, depremzedeler için takipçilerinden UNICEF’e bağış yapmalarını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye’ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Jennifer Lopez oldu.

Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Jennifer Lopez, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.

“100 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ”

Ünlü şarkıcı, “Türkiye ve Suriye’deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi” ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.