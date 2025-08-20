Haberler

Jeopolitik Gerilim Azaldı, Altın Düşüyor

JEOPOLİTİK GERİLİMİN AZALMASI

Jeopolitik gerilimin düşmesiyle altın fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine inmiş durumda. Doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları da geriliyor. Altının ons fiyatı 3 bin 320 dolara kadar düşerek son üç haftadaki en düşük seviyeyi görmüşken, önceki haftalarda bu rakam 3 bin 397 dolardı.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Ons altındaki gerileme, serbest piyasada da altın fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasını sağlıyor. Şu an gram altın 4 bin 375 lira seviyesinde satılmakta ve geçtiğimiz hafta 4 bin 470 lira seviyesindeydi. Serbest piyasada çeyrek altın ise 7 bin 200 liradan, yarım altın 14 bin 420 liradan, tam altın ise 28 bin 710 liradan işlem görmeye devam ediyor.

