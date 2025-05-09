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Jeotermal Kaynak İhalesi 29 Mayıs

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA İHALESİ YAPILACAK

Kırşehir’de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale süreci başlıyor. Kırşehir İl Özel Encümeni Başkanlığı’nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale, Kırşehir’in Mucur ilçesinde yer alan bir alanda, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

Yapılacak ihale için muhammen bedel 1 milyon 200 bin 30 lira 24 kuruş olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 36 bin lira 91 kuruş olacak. İhaleye ilişkin işlemler, 29 Mayıs’ta Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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