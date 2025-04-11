Jepublic, Yeni Denim Koleksiyonu Sunuyor

JEPUBLIC’İN YENİ DENİM KOLEKSİYONU

Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans, Guess ve Levi’s gibi prestijli markaları moda tutkunlarıyla buluşturan Jepublic, kendi tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her sezon canlı, dinamik ve şık çizgileriyle moda dünyasında iddialı bir yer edinen marka, şu anda denim koleksiyonu ile stil sahibi moda severlere yeni bir alternatif sunuyor.

JP25 KOLEKSİYONU

Jepublic, denim üretimine giriş yaparak, Slim Taper pantolon koleksiyonunu moda severlerle tanıştırdı. Mağazalarda yerini bulan bu özel koleksiyon, JP25 adıyla anılan beş farklı renkten oluşuyor. Gelecek dönemde farklı kesim ve renklerle genişlemeyi planlayan koleksiyon, %98 pamuk ve %2 likra içeriğiyle konfor ve esnekliği bir araya getiriyor. Orta bel, dar paça ve 5 cepli tasarımlarıyla bu sezonun favorileri arasında kendine yer buldu. Jepublic’in özgün çizgilerini taşıyan denim koleksiyonu, tüm Jepublic mağazalarında ve seçili satış noktalarında moda severlerle buluşuyor.

STİLİNİZİ YANSITIN

Tarzını ortaya koymak isteyenler, bu sezonda “Benje Jepublic” diyerek kendine özgü stilini sergilemeye davet ediliyor.