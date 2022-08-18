Jesus: Fenerbahçe hak ettiği yerde değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının hak ettiği yerde olmadığını söyledi ve hedeflerini açıkladı.

Kanarya’nın teknik patronu, “Avrupa’da alt sıralardayız, daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. A. Wien bize zorluk çıkarabilir. Avantajlı bir skorla geri dönmek istiyoruz” dedi.

Austria Wien maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko’dan daha güçlü bir takımla karşılaşacaklarını söylerken, “Austria Wien Avrupa’da prestiji olan bir takım. Yarın (bugün) bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. İstanbul’daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Alioski, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar” ifadelerini kullandı.

GELİŞMEMİZ LAZIM

Tecrübeli teknik adam, “Her maçı kazanma anlayışıyla sahaya çıkıyoruz. Rakipten bağımsız söylüyorum bunu. İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil” vurgusu yaparken, “İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersek kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve daha da gelişecektir. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan takımların 11’lerini değiştirmesi gerekiyor” dedi.

GUSTAVO HENRIQUE: DERSİMİZE ÇALIŞTIK

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Gustavo Henrique, “Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Maç zor olacak. Avrupa Ligi’nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Takım olarak gelişerek devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

MANFRED SCHMID: FENER DÜNYA DEVİ

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, “Takım olarak iyi mücadele etmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe’nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Beraberliği korursak elimize gol fırsatları geçecektir” açıklaması yaptı.