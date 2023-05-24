Jesus imzayı atıyor

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik direktörü Jesus, 1 yıl daha sarı-lacivetli takımla çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un 1 yıl daha sarı-lacivertli takımın başında kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus belirsizliği devam ederken kulübe yakın kaynaklar Portekizli hocanın 1 yıl görevde kalacağını belirtiyorlar.

Brezilya’dan aldığı teklifleri sezon sürdüğü için reddeden usta çalıştırıcıya yeni bir öneri yok.

Ali Koç en azından 1 yıl daha Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor. Bu öneriyi de deneyimli hoca ile yüz yüze görüşmüştü.

Daha yüksek bir bütçe ve daha güçlü bir kadro ile usta hocayı ikna etmeye yakın.