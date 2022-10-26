Jesus kötü haberi verdi

Fenerbahçe’nin başarılı teknik direktörü Jesus, Mert Hakan ve Luan Peres ile ilgili kötü haberi duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçında rotasyon yapacağını ve bu maçı final karşılaşması olarak görmediğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, Mert Hakan ve Luan Peres’in sakatlıkları için ise kötü haberi verdi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa’nın Rennes ekibini konuk edecek Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Portekizli teknik adam, Rennes’in Fransa Ligi’nde Paris Saint Germain’den sonra en çok gol atan takım olduğunu belirtti.

“Gruptan çıkma kalitemiz var”

Kalitelerini sahaya yansıtmaları gerektiğinin altını çizen Jesus, “Yarın gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Geçen seneyi 4. sırada tamamladılar. Şu anda da o konumdalar. Paris Saint Germain’den sonra en çok gol atan takım konumundalar. Bu tarz turnuvalarda tecrübeleri var. En iyi şartlarımızda olup kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Maçı kazanıp gruptan çıkma kalitemiz var.” ifadelerini kullandı.

“Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım”

Karşılaşmanın bir final müsabakası olmadığını dile getiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

“Yarınki maç sadece kimin birinci, kimin ikinci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz. Daha az güçlü takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. İkinci olursanız UEFA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Avrupa’da final oynarsak ona final gözüyle bakarım.”

Kötü haberi kendi duyurdu

Kadıköy’de harika bir atmosfer olduğunu anlatan Jesus, “Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Sakatlıkları konusunda Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres’in durumu King’e göre daha ciddi. Sakatlıkları daha zor o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar.” şeklinde görüş belirtti.