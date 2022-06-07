Jesus, Ozan Tufan’ın üzerini çizdi

Fenerbahçe’nin başına getirilen Portekizli teknik direktör Jesus, Ozan Tufan’ı kadroda istemiyor.

Fenerbahçe’de Ozan Tufan için kararını veren Portekizli teknik adam Jorge Jesus, diğer bölgeler için yönetime raporunu sundu.

enerbahçe’de Jorge Jesus’un takımın başına gelmesiyle birlikte sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam ile yeni bir yapılanma içerisine girerken, elde bulunan oyuncular ile ilgili de kararlarını vermeye başlıyor.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a giden ancak devre arasında yeniden Fenerbahçe’ye döndükten sonra İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili son kararını verdi.

OZAN TUFAN’I KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Jorge Jesus’un sunduğu listede orta sahanın da önemi büyük. Özellikle dikine futbol oynanmasını isteyen Jesus, mevcut kadroda Luiz Gustavo, sözleşmesi biten Jose Sosa ve kadro dışı olan Ozan Tufan’ı düşünmüyor. Jesus’un verdiği listede hem 6 numara bir orta saha hem de 8 numara oynayabilen bir isim yer alıyor. William Carvalho, Willian Arao, Al Musrati gibi isimler listede duruyor.