Jesus: Taraftara şov izleteceğiz

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jesus, taraftara olumlu mesajlar verdi ve sadece kazanmayacaklarını şov yapacaklarını söyledi.

Hücum futboluna önem verdiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı “Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir, taraftara şov izletmek lazım” dedi

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, başkan Ali Koç’un da katıldığı imza töreniyle kendisini bir yıllık sözleşmeye imza attı. Portekizli teknik adam ve Ali Koç imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal’a katkılarından dolayı teşekkür eden Koç, Jesus’la yaptıkları ilk görüşmenin Benfica’dan ayrıldıktan dört gün sonra olduğunu ifade ederken “Nisan ayı itibarıyla görüşmelerimiz sıklaştı. Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirmenin, geleceğe dair sunduğu umudun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

KIM’İ TUTUMAK ZOR

Jesus’un Slavia Prag maçıyla birlikte Fenerbahçe’yi incelemeye başladığını sonradan öğrendiklerini söyleyen Koç “Hoca’mızın Fenerbahçe ile tarih yazma arzusu bizi cezbediyor” dedi. Koç, Kim’i ellerinde tutmalarının zor olduğunun da altını çizerken “Umarım satmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı. Jorge Jesus ise Fenerbahçe’ye para için gelmediğini vurgularken “Tutkulu taraftarlara sahip olan bir takımla çalışmak istiyordum. Ben de tutkuluyum. Burada bütün imkânlara sahibiz. Bu sebeple bu sene şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

ASIL AĞIRLIK FORVETE

Futbol felsefesini de anlatan Jesus “Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak rakibe ve maça göre değişiklikler olabilir. Fenerbahçe’nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye’de çok fazla tanınmıyor olabilir, Crespo gibi. 4-5 transfer yapmaya çalışacağız” dedi.

MESUT ÖZİL’E KAPIYI GÖSTERDİ

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda hocası Jorge Jesus, geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil’e kapıyı kapattı. Yıldız oyuncuyu düşünmediğini açıkça ifade eden Portekizli teknik adam “Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe’de oynayan oyuncularla oynayacağım” dedi.

BEN HAKEMLERE GÜVENİRİM

Portekizli teknik adam “Hakemler, tutkulu taraftarların olduğu her ülkede problem. Türkiye’de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuçlar kötü olduğunda suçu onlara atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum” dedi.