Jesus’tan sözleşme açıklaması

Fenerbahçe’de kaos sürüyor. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Jorge Jesus’tan açıklama geldi.

EFA Avrupa Ligi’nde ilk yarıda birçok pozisyonu harcayan Fenerbahçe, rakibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu ve turu zora soktu.

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Jorge Jesus’la birlikte lige şampiyonluk parolasıyla girdi. Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla’ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takımda moraller bozuk.

JESUS’TA VEDA NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALAR

Dünya Kupası arası sonrası düşüşe geçen ve ligde de Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de gündem Jorge Jesus oldu. Sezon başında Fenerbahçe’ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi.

“MAYIS’I BEKLEMELİSİNİZ”

2019-20’de Brezilya ekibi Flamengo’yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika’ya dönüş sinyali verdi. Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo’yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis’e ses kaydı gönderdi. Mesajında dönüş için yeşil ışık yakan Jesus, “Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Flamengo’yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası’nı kaldırmasını sağlayan Portekizli teknik adam, yeniden dönüş için adımını atarken Fenerbahçe’de devam etme ihtimalinin olmadığını da gösterdi. Öte yandan Flamengo’yu şu anda Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira çalıştırıyor ve sezon sonunda görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PORTEKİZ’DE SES GETİRDİ

Jorge Jesus’un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis’e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı. Portekiz basınından A Bola, Jesus’un Flamengo’da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira’yı göndermek istediğini duyurdu. Jesus’un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.

“BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR”

Jorge Jesus, Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalarla ilgili Sabah Spor’a konuştu. Portekizli hoca, “Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz?” sorusuna kısa bir cevap verdi. Jesus, “Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor” ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna da gülücük emojisi koydu.