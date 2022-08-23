Jesus’tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jesus’tan ise transfere dair açıklama geldi.

Fenerbahçe Süper Lig’e 3 haftada 13 golle başladı… Adana Demirspor’u ağırladığı 3. hafta maçını 4-2 kazanan Jorge Jesus’un takımı liderlik koltuğuna oturdu. Portekizli teknik adam maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Jesus transfere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi:

“OYNADIĞIMIZ EN İYİ MAÇTI”

“Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı.”

“Çok iyi hakem performansı izledik. Verdiği kararlar çok doğruydu. 3 maçta 13 gol attık, önemli olan bu. Lemos çok iyi performans sergiledi, bütün takım çok iyi performans sergiledi.”

“Transfer penceresi henüz kapanmadı. Tüm büyük liglerde olduğu gibi Türkiye’de de yeni transfer hareketlerinin olması beklenebilir. Gelenler olacaktır gidenler de olacaktır”