Jesus’un ses kaydı sızdı: Ali Koç’la konuşmam lazım

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un, Flamengo 2. başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı. Jesus’un Flamengo’dan zaman istediği ve önce Ali Koç’la konuşması gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un sezon sonunda kontatı bitecek. Portekizli çalıştırıcının adı Brezilya kulüpleri ve milli takım ile anılıyor. Brezilya’da yayın hayatını sürdüren UOL Jesus’un geleceği hakkında yeni iddialar ortaya attı.

“DÜNYALARI İSTEDİĞİMİ SÖYLÜYORLAR”

Brezilya basınından UOL’de yer alan haberde; Tecrübeli hocanın Flamengo’dan zaman istediği ve önce Ali Koç’la konuşması gerektiği belirtildi.

Jesus, Brezilyalı bir gazeteciye yaptığı açıklamada, “Brezilya’da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye’de ligin bitmesine 1.5 ay var. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo’ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.