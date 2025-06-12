Dünya

Jetstar Asia Kapanıyor, Yolcular Ücret Alacak

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Jetstar Asia, Qantas’ın bir alt kuruluşu olarak tedarikçi maliyetlerinde meydana gelen yüzde 200’e varan artışlar, havaalanı ücretlerinin yüksekliği ve bölgedeki aşırı rekabet nedeniyle operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu mali yıl içinde 35 milyon Avustralya doları kayıpla karşılaşması öngörülüyor.

ÇALIŞANLAR VE YOLCULARA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Kapanma süreci çerçevesinde, 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. Yolcular ise tam ücret iadesi alacak ve bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek.

UÇUŞLARIN KADAMELİ AZALTILMASI

Jetstar Asia, operasyonlarını sonlandırmadan önceki yedi hafta boyunca kademeli olarak uçuşlarını azaltacak. Seferlerden etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak.

ETKİLENMEYEN DİĞER ŞİRKETLER

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağını duyurdu. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerini sağlam bir şekilde sürdüreceği anlamına geliyor.

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