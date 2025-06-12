Jetstar Asia Kapanıyor, Yolculara İade Yapılacak

JETSTAR ASIA OPERASYONLARINI DURDURMA KARARI ALDI

Qantas’ın iştiraki olan Jetstar Asia, tedarikçi maliyetlerinde yaşanan yüzde 200’e varan artışlar, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketin, bu mali yıl için 35 milyon Avustralya doları zarar beklediği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLAR VE YOLCULARA DUYURU YAPILDI

Kapanma süreciyle birlikte, şirket 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. Yolcular ise tam ücret iadesi alma hakkına sahip olacak. Ayrıca, bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek.

UÇUŞLARDA KISITLAMALAR VE BİLGİLENDİRME

Jetstar Asia, faaliyetlerini sonlandırmadan önce önümüzdeki yedi hafta boyunca uçuşlarını kademeli olarak azaltacak. Seferlerinden etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak.

ETKİLERİ SINIRLI KALACAK

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağını bildirdi. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerini sürdürebileceği anlamına geliyor.