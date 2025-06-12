Jetstar Asia, Uçuşları Durduruyor

JETSTAR ASIA OPERASYONLARINI DURDURUYOR

Qantas’ın iştiraki olan Jetstar Asia, artan tedarikçi maliyetleri, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirket, bu mali yıl için 35 milyon Avustralya doları zarar bekliyor.

ÇALIŞANLARA VE YOLCULARA ÜCRET İADESİ

Kapanma sürecinde, 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı ifade ediliyor. Yolcular ise tam ücret iadesi alacak ve bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek.

UÇUŞLARDA AZALMA VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Jetstar Asia, faaliyetlerini sonlandırmadan önce önümüzdeki yedi hafta boyunca kademeli olarak uçuşlarını azaltacak. Seferlerinden etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak.

ETKİLEMEYEN BİR KAPANMA

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını bildirdi. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerini sürdüreceği anlamına geliyor.