Gündem

Jetstar Asia, Uçuşları Durduruyor

jetstar-asia-ucuslari-durduruyor

JETSTAR ASIA OPERASYONLARINI DURDURUYOR

Qantas’ın iştiraki olan Jetstar Asia, artan tedarikçi maliyetleri, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirket, bu mali yıl için 35 milyon Avustralya doları zarar bekliyor.

ÇALIŞANLARA VE YOLCULARA ÜCRET İADESİ

Kapanma sürecinde, 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı ifade ediliyor. Yolcular ise tam ücret iadesi alacak ve bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek.

UÇUŞLARDA AZALMA VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Jetstar Asia, faaliyetlerini sonlandırmadan önce önümüzdeki yedi hafta boyunca kademeli olarak uçuşlarını azaltacak. Seferlerinden etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak.

ETKİLEMEYEN BİR KAPANMA

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını bildirdi. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerini sürdüreceği anlamına geliyor.

ÖNEMLİ

Magazin

Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

Tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da 13'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçı, nadir bir bağışıklık hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Soruşturma başlatıldı.
Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.