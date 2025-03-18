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JFK Suikasti Belgeleri Yayınlanacak

BELGE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mart 2025 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, eski Başkan John F. Kennedy’nin (JFK) suikastıyla ilgili 80.000 sayfalık belgelerin bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Trump, belgelerin sansürsüz bir şekilde kamuoyuna sunulacağını belirtti.

HABERİN DETAYLARI

Bu açıklama, Kennedy suikastının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemde olan bir konu olduğunu gösteriyor. Trump’ın bu belgeleri açıklama kararı, olayla ilgili çeşitli spekülasyon ve teorilerin alevlenmesine neden oluyor. 80.000 sayfadan oluşan bu belgelerin içeriği, tarihin en tartışmalı suikastlarından birinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabiliyor.

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