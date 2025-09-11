Haberler

Jhon Duran Barselona’da Tedavi Oluyor

JHON DURAN’IN BARSELONA’DA OLDUĞUNA DAİR SPEKÜLASYONLAR

Ünlü futbolcu Jhon Duran’ın mevcut durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar gündeme geldi. Duran’ın Barselona’da bulunduğuna dair yorumlar da dikkat çekti. “Jhon Duran Barselona’da mı, Jhon Duran nerede?” soruları merak uyandırıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona’ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya’daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.” şeklinde açıklama yaptı. Duran, sosyal medya hesabından Barselona’da olduğuna dair bir paylaşım yaparak bu durumu doğruladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

