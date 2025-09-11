Jhon Duran Barselona’da Tedavi Oluyor

JHON DURAN’IN BARSELONA’DA OLDUĞUNA DAİR SPEKÜLASYONLAR

Ünlü futbolcu Jhon Duran’ın mevcut durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar gündeme geldi. Duran’ın Barselona’da bulunduğuna dair yorumlar da dikkat çekti. “Jhon Duran Barselona’da mı, Jhon Duran nerede?” soruları merak uyandırıyor.

DUYURULAR VE GÖRÜŞLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona’ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya’daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.” şeklinde açıklama yaptı. Duran, sosyal medya hesabından Barselona’da olduğuna dair bir paylaşım yaparak bu durumu doğruladı.