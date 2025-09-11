Jhon Duran Barselona’da Tedavi Oluyor

JHON DURAN’IN DURUMUNA DAIR SPEKÜLASYONLAR

Ünlü futbolcu Jhon Duran’ın mevcut durumu hakkında pek çok spekülasyon dolaşıyor. Duran’ın Barselona’da bulunduğu yönündeki yorumlar gündeme oturdu. Jhon Duran, Barselona’da mı yoksa nerede?

BARSILONADA TEDAVİ SÜRECİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona’ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya’daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.” şeklinde açıklamada bulundu. Jhon Duran, sosyal medya hesabından Barselona ile ilgili bir paylaşım yaptı.