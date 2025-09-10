Haberler

Jhon Duran’ın Sakatlığı 1 Ay Sürecek

TRANSFER DÖNEMİNDE KİRALANDI

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Al-Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık nedeniyle Duran, Süper Lig’deki Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıkamamıştı. İlk başta, yıldız futbolcunun milli ara sonrası çalışmalara başlaması ve yeniden sahada olacağı ifade edilmişti.

SÜRE UZUNLUĞU VE SAKATLIĞIN CİDDİYETİ

Ancak beklenenler gerçekleşmedi ve Duran, milli aranın sona ermesine rağmen takımla antrenmanlara başlayamadı. Gazeteci Gürcan Bilgiç’in haberine göre, Jhon Duran’ın sakatlık sonrası geri dönüş süresi 1 ayı bulacak. Haberde, Duran’ın sakatlığının ciddi olduğu ve ameliyatsız tedavi sürecinin yaklaşık 1 ay süreceği belirtildi. Eğer oyuncu ameliyat olursa, en az 6 ay forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

FORMDAKİ PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig’de 1 gol ve 1 asistle skor katkısı sağlamıştı. Yıldız oyuncunun sakatlığı, takımın sezon hedefleri açısından büyük bir mesele oluşturuyor.

ÖNEMLİ

