Jiletçi futbolcu hakkında soruşturma

Diyarbakır’da karşı karşıya gelen Amedspor ile Sakaryaspor maçında yaşanan jilet olayının yankıları devam ediyor.

Sakaryaspor maçta futbolcularının jilet ile yaralandığını iddia ederken, Amedspor oyuncularının elinde kesici ve delici bir alet olmadığını ve taraftarlarının tahrik edildiğini öne sürdü. Polis, Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası olay hakkında soruşturma başlattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Amedspor – Sakaryaspor maçının yankıları büyüyor. Maç öncesi ısınma sırasında gergin anların yaşandığı müsabakada ev sahibi ekibin kaptanı Mansur Çalar’ın, avucuna gizlediği jilete benzer kesici aletle rakip futbolcular Tevfik, Dilaver, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat’ı yaraladığı iddia edildi. Sakaryasporlu futbolcuların maç sonrası sosyal medyada hesaplarından yaralandıklarını gösteren fotoğrafları paylaşması, spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sakaryalı futbolcular şikayetçi oldu

Olayın ardından soluğu hastanede alan Sakaryasporlu futbolcular darp raporu aldı. Olayda yaralanan Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, aldıkları darp raporlarının ardından, Amedspor kaptanı Mansur Çalar’dan şikayetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu.

Amed’den açıklama: “Algı operasyonu başlatıldı”

Amedspor Kulübü, yaşanan bu olayların ardından sosyal medya hesaplarından şu bildiriyi yayımladı: “Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir.

Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlatmışlardır.

Tv264’ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı’nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır.

Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz.”

Sakaryaspor’dan açıklama bekleniyor

Yaşanan bu olaylardan sonra Sakaryaspor Kulübü’nün, bugün yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

HÜRRİYET