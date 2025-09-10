Jilin Kimyasal Elyaf Grubu, Türkiye’ye İhracat Yapıyor

JILİN KİMYASAL ELYAF GRUBU’NUN TÜRKİYE’YE İHRACATI

Çin’in en büyük suni ipek ve tekstil elyafı üretim işletmelerinden biri olan Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye’ye 1.300 tondan fazla viskon filament suni ipek ihraç etmeyi planlıyor. Bu etkileyici başarının arkasında, Çin’deki fabrikanın yeşil dönüşümünün yanı sıra, Türkiye’ye ulaşan ipliğin direnç, yenilikçilik ve uluslararası bağlantıları simgeleyen hikayesi bulunuyor. Merkezi Çin’in kuzeydoğusunda bulunan şirket, güçlü uluslararası müşteri tabanıyla dünyanın önde gelen suni ipek üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin uluslararası müşteri tabanının önemli bir bölümünü Türkiye’deki müşteriler oluşturuyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ

Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, Avrupa Birliği’nin en büyük üçüncü tekstil ve hazır giyim tedarikçisi konumunda. Ayrıca, birçok büyük küresel markanın önemli bir ortağı olarak da biliniyor. Türkiye’nin benzersiz kültürel çekiciliği, küresel giyim endüstrisinde önemli bir merkez olarak yükselmesini sağlıyor. Bu durum, üretimin son aşamalarında yer alan çok sayıda tekstil şirketine ev sahipliği yapan Çin ile Türkiye arasındaki ortak sektör ve karşılıklı büyüme bağlarını güçlendirerek iki ülke arasında sağlam bir işbirliği kuruyor.

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi Satış Merkezi Müdür Yardımcısı Sun He, Çin ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliğinin temelinde stratejik öngörünün bulunduğunu belirtiyor. Sun, Türk pazarının potansiyelini 20 yıldan fazla bir süre önce fark eden satış ekiplerinin, viskon filament iplik ürünlerini Türkiye’deki tekstil üreticilerine proaktif olarak tanıttığını vurguluyor. Son 20 yıl boyunca, ürünlerinin değişmeyen kalitesi ve sundukları hizmetlerle Türk müşterilerin büyük beğenisi ve güvenini kazandıklarını ifade ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİLİK

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi, Türkiye pazarında güçlü bir varlık göstermesine rağmen, geleceğe dönük bir vizyon sergilemeyi sürdürüyor. Avrupalı hazır giyim markaları, stratejilerinde sürdürülebilirliğe giderek daha fazla öncelik vermeye başladı. Bu nedenle, Türk tekstil ürünlerinin üretimi için çevre standartlarını karşılaması talep ediliyor. Şirket, yeşil malzemeler, yenilenebilir enerji, sorumlu imalat, temiz üretim ve onaylı yeşil sertifikaları içeren kapsamlı bir sürdürülebilirlik sistemi kurdu.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Yeni biyokütle bazlı viskon filament fabrikasında, bir robotik kol aynı anda 12 kalıbı otomatik üretim hattına hassas şekilde yerleştirebiliyor. Üretim sürecinde yeşil enerji, akıllı izleme, atık su arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri kullanıldığı belirtildi. 17 uluslararası yeşil sertifikaya sahip olan şirket, üretimin ilk aşamalarındaki markaların sürdürülebilirlik taleplerini karşılayabiliyor. Şirketin suni ipek üretim tesisinin müdürü Li Chao, “Enerji geri dönüşümü ve geliştirilmiş üretim yöntemleriyle, fabrikada kullanılan suyun yüzde 85’inden fazlası artık yeniden kullanılıyor. Bu süreç, ürünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü de artırıyor” diyor.

UZUN SOLUKLU İŞBİRLİĞİ

Jilin Kimyasal Elyaf Grubu Limited Şirketi’nin Türkiye’deki viskon filament iplik temsilcisi Ceyteks’in Genel Müdürü Ceyda Öcalan, “İhtiyaç duyduğumuz ürün ne olursa olsun şirket hızlıca doğru, yüksek kaliteli ve çevre dostu seçenekler sunabiliyor. Bu nedenle ortaklığımız bu kadar istikrarlı ve uzun ömürlü oldu” diyor. Şirket, teknolojik yeniliklerden yararlanarak kurduğu ürün tanımlama ve izlenebilirliğe yönelik gelişmiş kapalı döngü sistemiyle Türk tekstil pazarının değişen taleplerini etkili bir şekilde karşılamayı başardı.