Jimo Bölgesi’nde Özel Sektör Teşvikleri

JİMO BÖLGESİNDE YENİ TEKNOLOJİ İVME KAZANIYOR

Çin’in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao şehrinin Jimo bölgesi, son yıllarda özel sektörün yeni teknolojiler, ekipmanlar ve işleme teknikleri üzerine yaptığı Ar-Ge faaliyetlerini ve yatırımlarını sürekli olarak destekliyor. Bu süreçte, bölge işletmelerin istihdam taleplerini karşılamak ve yerel halkın beceri eğitimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli önlemler alıyor.

İSTİHDAM VE GELİR ARTIŞI

Alınan tedbirlerle, tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilir ve kaliteli bir gelişim göstermesi etkin bir şekilde sağlanıyor. Bu sayede, bölgede yaşayan birçok insan, bu işletmelerde istihdam edilerek gelirlerini artırma fırsatı buluyor.