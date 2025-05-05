Jinekoloji Kongresinde Hasta Sırları Vurgusu: “Asla Paylaşılmaz.”

JİNEKOLOJİ KONGRESİ’NDE TEPKİLER GÜNDEMDE

Antalya’da gerçekleştirilen 15’inci Türk-Alman Jinekoloji Kongresi’nde, jinekoloji alanında birçok önemli konu detaylı şekilde ele alındı. Ancak, etkinlikte özellikle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan doktorlara ait olduğu iddia edilen müstehcen mesajlar büyük yankı uyandırdı. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü, meseleyi değerlendirerek, “Hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz” dedi.

HASTA MAHREMİYETİNE DİKKAT

Prof. Dr. Ünlü, hastalarla doktorlar arasında kurulan güven ilişkisinin önemine vurgu yaparak, hasta bilgilerini 3’ncü kişilerle paylaşmanın etik olmadığını açıkladı. Kongrede, “Hastaların doktorlarla paylaştığı bilgilerin başka kişilere aktarılması söz konusu olamaz. Bizim meslek etiğimizde böyle bir kural var; hasta ile ilgili sırlar asla paylaşılmaz. Bu konuda bir yanlışı genellemek çok yanlıştır” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendi branşında hasta sırlarının güvenliğinin ne kadar iyi sağlandığını bildiğini de ekledi.

HASTA VE HEKİM ARASINDAKİ GÜVEN

Prof. Dr. Ünlü, hekimlik mesleğinin bu tür durumlara karşı daha titiz olması gerektiğine dikkat çekti. “Hasta mahremiyeti vardır, bu kadın ya da erkek hastanın durumu fark etmez. Hiçbir meslektaşım kendisine gelen kadın hastayı bir dişi varlık olarak görmez, onu yalnızca bir hasta olarak değerlendirir” dedi. Kadın hastalarla olan ilişkilerinde herhangi bir cinsel yaklaşımın olmaması gerektiğini vurguladı ve bu tür bir durumun aklından bile geçmeyeceğini ifade etti.

UNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Selçuk Üniversitesi de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, “Sosyal medyada yayımlanan paylaşımlar üzerine, iddialara konu olan sağlık çalışanlarına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştır. Bahsi geçen personeller görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.