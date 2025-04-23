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Jiuquan’da Basın Toplantısı Yapıldı

UZAY GÖREVİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Jiuquan, 23 Nisan — 24 Nisan’da uzaya fırlatılacak Shenzhou-20 uzay görevini gerçekleştirecek olan astronotlar, basınla bir araya geldi. Astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Çin’in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nde düzenlenen toplantıda görüntülendi. Bu önemli görev için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

ASTRONOTLAR BASINA TANITILDI

Astronotlar, 23 Nisan 2025 tarihinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzay yolculuğuna hazırlık aşamasında, astronotların deneyimleri ve görevleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Shenzhou-20 görevine dair yapılan çalışmalar, Çin’in uzay araştırmaları alanındaki hedefleriyle uyumlu şekilde ilerliyor.

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(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
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Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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