Jm Çanakkale Belediyespor Süper Lig’e Çıktı

SON MAÇTAKİ GALİBİYET

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’u 69-51 mağlup olarak Süper Lig’e çıkmayı başardı. Mavi-beyazlı takım, 2-2’lik eşitlik bulunan serinin son karşılaşmasında, rakibini Anafartalar Kapalı Spor Salonu’nda konuk etti.

MAÇIN GİDERİŞİ

Müsabakanın ilk çeyreğinde 20-18 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 37-32’lik skorla girdi. Üçüncü çeyreği 56-41 önde kapatan mavi-beyazlılar, karşılaşmayı baştan sona kadar üstün götürerek 69-51’lik sonuçla sahadan galip ayrıldı. Böylece seride 3-2’lik üstünlük sağlayan JM Çanakkale Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alma hakkını elde etti.

KUPA TÖRENİ

Maç sonrasında JM Çanakkale Belediyespor’a kupasını Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti. Ayrıca, mavi-beyazlı oyuncular madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ile TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı’dan aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, ikincilik şildini Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor kaptanı Yağmur Öztürk’e verdi.