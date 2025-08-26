JMO, Deprem Sonrası Gelişmeleri Değerlendirdi

DEPREM SONRASI ARTÇI SALLANTILARIN HİSSEDİLMESİ

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan 4.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların, İzmir başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde hissedilmesi üzerine açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu büyüklükteki bir depremin ardından 5.1 büyüklüğüne kadar artçı depremler oluşmasının teorik olarak olağan olduğunu ifade etti. Önalan, deprem ile bağlantılı olarak Balıkesir bölgesinde 10-12 kilometrelik bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğini ve bu sarsıntının yüzey kırığı oluşturmadığını belirtti. Ayrıca, İzmir ve çevresinin etkilenebileceği ve deprem üretme potansiyeli olan faylar bulunduğuna dair dikkati çekti.

FAY ANALİZİ VE MİKRO BÖLGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Önalan, yaptığı değerlendirmelerde, “Yapılan çalışmalarda Tuzla fayının artık bir sismik boşluk olduğunu, her an deprem üretebileceği görülüyor,” dedi. İzmir için 100 kilometre yarıçapında karada ve denizdeki her diri fayın risk oluşturduğunu belirten Önalan, bu durumu 30 Ekim’deki Sisam depreminin pratikte kanıtladığını söyledi. “77 km uzaklıktaki bir fay kırılarak, Bayraklı’da 117 yurttaşımızı öldürdü, yüzlerce bağımsız bölüm kullanılmayacak hale geldi. Zemin koşulları, yapı denetim sistemindeki eksiklikler depremin afete dönüşmesinin büyük sebepleridir,” diyerek sözlerine devam etti. Önalan, yerleşime uygunluk değerlendirmesi ile tüm ilçelerin mikro bölgeleme etütlerini ivedilikle tamamlaması gerektiğini vurguladı.

KIRSALIN DESTEKLENMESİ VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

İnsanların deprem konusunda henüz yeterince bilinçlendirilmediğini dile getiren Önalan, “Eğitim çok önemli. Berbat bir yapı stokumuz var. Deprem anı ve sonrası büyük bir kaos ortamı oluşuyor,” şeklinde uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir’in deprem anında uzun kıyı şeridini kullanacak bir plana gereksinim duyduğuna dikkat çekti. Acil konut ihtiyacını karşılayacak güvenli alanların önceden belirlenmesi gerektiğini belirten Önalan, ülkedeki kentli nüfusun uzun vadede azaltılması ve kırsalın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. “Bunun adı da ‘kentsel dönüşüm’ değil, ‘kentsel değişim’ olmalı,” diyerek sözlerini tamamladı.