Joao Mario’nun Yeni Adresi AEK

JOAO MARIO’NUN YENİ ADRESİ YUNANİSTAN

Süper Lig takımında Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamaları gereği kendisine yeni bir kulüp bulması söylenen Joao Mario’nun yeni takımını belirledi. Yunanistan Ligi’nde mücadele eden AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralık transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

KİRALIK TRANSFER İÇİN ANLAŞMA TAMAM

AEK Atina’nın, 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek olan transfer dönemine kadar Joao Mario’yu Yunanistan’a götürüp resmen sözleşmeye imza attırması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 39 maçta görev alan Mario, bu süreçte 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Siyah-beyazlılarla 2 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.