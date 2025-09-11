Joao Mario’nun Yeni Adresi AEK

BEŞİKTAŞ’TAN YUNANİSTAN’A TRANSFER

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamalarında yer almayan Joao Mario’yu kulüp bulması için yönlendirmişti. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni takımının Yunanistan Ligi’nden AEK Atina olduğu kesinleşti. AEK Atina, Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kiralık transferi konusunda her konuda anlaşmayı sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Yunan ekibi, 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek olan özel transfer dönemine dek Joao Mario’yu Yunanistan’a götürmeyi ve burada resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlıyor. Geçen sezon Beşiktaş forması ile toplamda 39 maçta mücadele eden Mario, bu süre zarfında 7 gol atıp, 4 asist yaparak performansını gösterdi. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.