Haberler

Joao Mario’nun Yeni Adresi AEK

BEŞİKTAŞ’TAN YUNANİSTAN’A TRANSFER

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamalarında yer almayan Joao Mario’yu kulüp bulması için yönlendirmişti. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni takımının Yunanistan Ligi’nden AEK Atina olduğu kesinleşti. AEK Atina, Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kiralık transferi konusunda her konuda anlaşmayı sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Yunan ekibi, 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek olan özel transfer dönemine dek Joao Mario’yu Yunanistan’a götürmeyi ve burada resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlıyor. Geçen sezon Beşiktaş forması ile toplamda 39 maçta mücadele eden Mario, bu süre zarfında 7 gol atıp, 4 asist yaparak performansını gösterdi. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.