Joao Mario, St. Patrick’s Karşısında Gol Attı

JOAO MARIO’DAN GOL PERFORMANSI

Beşiktaş’ın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, St. Patrick’s ile oynanan karşılaşmada ağları sarsarak bu sezonki 4. müsabakasında 3. golünü attı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 mağlup etti. Tecrübeli futbolcu, maçın 79. dakikasında takımına 3. golü kazandırarak galibiyetin önemli isimlerinden biri oldu.

GALİBİYETTEKİ ROLÜ

Joao Mario, attığı bu golle birlikte 4 müsabakada 3. kez fileleri havalandırmış oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda yapılan Shakhtar Donetsk karşılaşması ve yine St. Patrick’s ile oynanan deplasman maçlarında da birer gol atarak form durumunu gösterdi.

MAÇTA GÖREV ALDI

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Orkun Kökçü’nün yerine oyuna dahil oldu. Bu şekilde performansını sergileyerek takımına katkıda bulundu.