Joao Mendes Hull City’ye Katıldı

TRANSFER HABERİ

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City, İngiltere Championship’de önemli bir transfere imza attı. İngiliz kulübü, ünlü futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda forma giyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada, sözleşmenin uzatma opsiyonu da bulunduğu ifade ediliyor.

Transfer sonrası açıklama yapan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı. Mendes, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” diye ekledi.

DESTEK VE HEDEF

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” şeklinde konuştu.